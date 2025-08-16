Alex Marín es movido de reclusorio

Alex Marín ha sido reubicado en otro centro carcelario tras registrarse presuntas faltas disciplinarias dentro del Penal de Puente Grande, según confirmaron esta mañana autoridades estatales.

El anuncio fue hecho por el coordinador general estratégico de Seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, quien no precisó los motivos exactos del traslado y tampoco explicó hacia donde había sido reubicado, generando especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido.

Cabe recordar que el 2 de junio de 2025, un juez del complejo penitenciario de Puente Grande resolvió que Alejandro “N” debía enfrentar un proceso judicial formal, ordenando que permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Semanas después, la audiencia correspondiente, inicialmente fijada para el 10 de julio de 2025, no pudo llevarse a cabo ya que su equipo jurídico solicitó la revocación de la representación legal (es decir que presentaron su renuncia), lo que obligó a reprogramar la cita judicial.

¿De qué está siendo acusado?

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía de Jalisco ejecutaron una orden de aprehensión contra Marín en la zona hotelera de Puerto Vallarta. La Fiscalía lo acusa formalmente de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de prostitución ajena y otras formas de abuso.

Según la investigación, Marín habría iniciado una relación sentimental con una adolescente de 16 años para ganarse su confianza; posteriormente la habría “ofrecido” a otras personas a cambio de dinero, grabando los encuentros y difundiendo el material en plataformas para adultos.

No obstante, este no se trata de su primer señalamiento ya que reportes indican que su exesposa, conocida como Mía Marín, lo conoció cuando ella tenía apenas 17 años. De igual manera, la familia de la víctima levantó la denuncia, lo que motivó cateos en tres inmuebles localizados en Zapopan donde se recolectaron evidencia digital, transacciones bancarias y contenido audiovisual relevante.