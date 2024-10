Alex Syntek pide valorar el talento

El cantante Aleks Syntek habló de su preocupación ante la dinámica que enfrentan las nuevas generaciones de músicos al ser valorados más por tendencias y el número de seguidores que tengan que por su propio talento.

El cantante platicó y cantó varios de sus éxitos en el marco de la conferencia: “El ritmo del éxito: Cómo la música transforma historias”, que se llevó a cabo en la Fundación Casa de México en España en colaboración con Stage México Produce y Warner Chappell Music.

Tras la charla Syntek interpretó éxitos de su carrera como “Sexo, pudor y lágrimas”, tema que escribió para la cinta homónima de 1999 dirigida por Antonio Serrano. “El problema es que el buen cine y la buena música no es lo ‘trendy’. Estamos manipulados por algoritmos y robots. En la música se escucha lo que es viral o en el cine lo que las plataformas te recomiendan. Para mí no existe el arte bueno y malo, existe el arte trascendente y el efímero”, dijo el mexicano.

Syntek cuenta que se le han acercado muchos jóvenes que quieren hacer bolero, salsa, jazz, música de mariachi, huapango pero que nadie los contrata porque no son trendy ni están en el top ten lo que dice le está haciendo daño a la cultura. “Y no quieren abrir los ojos. Me ven como el enemigo por tener libertad de expresión, pero yo lo único que les quiero decir es: señores, no destruyamos la cultura”.

Trabajo

Aleks contó que se encuentra trabajando en la producción de un documental musical con el que, asegura desentrañará varios secretos de su vida. “Verán de qué estoy hecho y qué es lo que amo, porque no es un proyecto de vanidad. La vida me llevó a hacer un disco que se convirtió en una película documental y ahora en una serie de TV porque tengo tanto material que no me cabe”.

Compartió además que el proyecto, del que también planea sacar disco y libro, lo hizo de manera análoga, rústica. “Yéndome a lugares donde no soy nadie a interactuar con músicos que admiro y que logré conquistar a base de música, y hay drama”, explicó.

Lamentó que, al igual que a varios talentos nuevos en la música, las plataformas no le quieran proporcionar mayor apoyo. “Comparo mucho mi proyecto con ‘Searching for Sugar Man’ que ganó el Óscar. Mucha gente me dice: ‘eres un quejita, Alex, te quejas demasiado y tú tienes mucho éxito’. Sí, claro, yo no hablo por mí, sino por las nuevas generaciones que se están quedando sin oportunidades, me preocupa la generación de mis hijos”, finalizó el compositor.