Alex y Chela Lora, 46 años de casados

A 55 años de conocerse y, 46 de estar casados, Alex y Chela Lora renovarán votos ¡por decimotercera ocasión! y, como invitados, la pareja estará acompañada de miles de fanáticos del Tri, pues la ceremonia se llevará a cabo durante el concierto que ofrecerán en el Palacio de los Deportes.

El músico confió a Venga la alegría que el próximo 25 de julio, se cumplirán 46 años desde que piso el altar junto a su “domadora”, motivo por el que, una ocasión más, han decidido volver a casarse.

El aniversario coincidirá con la fecha que el Tri tiene programada en el Palacio de los Deportes, por lo que la celebración nupcial formará parte del recital. “El 25 de julio se cumplen 46 años de que nos casamos, mi ‘domadora’ y yo, así que en la tocada del Palacio, el 25 de julio, Monseñor Darío Monroy va ir a renovar nuestros votos, una vez más, será la treceava vez que renovamos votos, en estos 46 años de que tenemos de ‘matrimoneados’”, reflexionó.

Renovación de votos

Antes, en 2015, durante una de las renovaciones, Alex y Chela volvieron a darse el “sí” frente a la Virgen de Guadalupe, de la que son muy devotos, en una misa en la Basílica y, ahora, tendrá lugar en su segundo hogar, nos referimos a los escenarios. “Que alguien renueve votos o se case en la tocada, yo creo que será la primera vez”, dijo con emoción.

Aún en la adversidad, el amor y compromiso entre la pareja de rockeros ha prevalecido pues, a pesar de lo que muchos pudieran pensar, las buenas costumbres y su conservadurismo los ha llevado a no faltar a la lealtad que un día se prometieron frente al altar.