Alexa afirma que hubo otra víctima de Parra

Alexa Hoffman, la hija menor del actor Héctor Parra, y quien lo acusó de presunto abuso, asegura que no solo ella fue víctima de Parra, también una amiga a la que ella invitó a su casa de su papá.

Parra está en la cárcel, fue condenado a una pena de 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual en contra de su hija, Alexa.

El actor fue detenido en junio de 2021 tras ser acusado por su hija y su expareja, Ginny Hoffman, de cometer estos actos durante la infancia y adolescencia de Alexa.

Mientras que Daniela Parra, la hija mayor de Héctor siempre ha defendido la inocencia del actor, Alexa asegura lo contrario, y en una entrevista con el creador de contenidos Alfonso Martínez (Ponchote), habló sobre lo que vivió con su padre.

¿Qué dijo Alexa sobre su padre, el actor Héctor Parra?

En la entrevista que saldrá, Alexa Hoffman habla de lo que vivió con su padre Héctor Parra, del juicio y de cómo es su vida ahora, cuando tiene de su lado a mucha gente pero también cuenta con detractores que ponen en duda su testimonio, empezando por su hermana Daniela, con quien no tiene relación.

Alexa se sinceró en el podcast “Ponchote” y dijo que a veces se cuestiona si debió o no denunciar a su papá Héctor Parra.

“Algo que también me ha hecho como no rendirme en el proceso porque muchas veces he dicho que ya no puedo o de que si hubiera sabido que iba a ser así no hubiera denunciado”.

Reveló, entre lágrimas, que se siente culpable porque una persona que quiere mucho también habría sufrido abuso por parte de Héctor Parra.

“Después me enteré de que no fue solo a mí sino a alguien que a la fecha quiero mucho”, expresó.

Detalló que esa persona se lo confesó a su madre; los hechos habrían ocurrido una vez que estaban en la casa de Parra.

“Esa persona se lo dijo a mi mamá y eso me dolió en el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y que como por mi culpa vivió lo mismo que yo... Yo invité a esa persona a casa de mi papá y también abusó de ella”.

Ginny Hoffman aplaudió la valentía de su hija y le dedicó un mensaje de amor en redes, donde expresó que está orgullosa de la mujer en la que se ha convertido.