Alexa defiende a su padrastro

La relación entre las hermanas Alexa y Daniela, ambas hijas del actor Héctor Parra, se encuentra en un mal momento, después de que por años fuera muy cercana y llena de amor, según han expresado ambas, sin embargo, el que Alexa haya acusado a su padre de abuso, la ha colocado en contra de su hermana mayor Daniela, quien, por el contrario, defiende a su papá y asegura que Alexa miente.

Para Daniela, Alexa ha sido manipulada por su madre, la actriz Ginny Hoffman, quien actualmente enfrenta una polémica, ya que la prensa la cuestionó ante las versiones de que su esposo, el empresario Alberto Ocampo, fue acusado por su expareja de abuso, algo que Ginny y Alexa niegan.

El actor Héctor Parra está en la cárcel por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, fue sentenciado a diez años de prisión: sin embargo, su hija Daniela sigue luchando legalmente para revertir esta condena.

Alexa Hoffman dijo a los medios, entre estos Chisme No Like, que no desea volver a ver ni convivir con su hermana, tal y como Daniela lo ha expresado, y la acusó de victimaria, aquella persona que, por su proceder, convierte a otro en víctima. “Yo tampoco (quiero volver a verla)… Es una victimaria más, aunque me digan que por qué la acuso, porque lo es. ¿Por qué la defienden tanto si está defendiendo a un abusador? ¿Por qué no protegió a su hermana chiquita?”, cuestionó Alexa a los medios.

Aunque admite que Daniela no era responsable de lo que vivió a manos de su padre, sí le adjudica cierta responsabilidad por ser su hermana mayor. “No que ella tenía la responsabilidad de cuidarme, tenía cierta responsabilidad como ser humano de saber que pasaron cosas y apoyarme. Según yo, eso haría como una hermana menor”, dijo.

A pesar de que mucha gente apoya a Héctor Parra y a Daniela, Alexa asegura que eso no modifica la realidad, su realidad, por lo que no le preocupa, y adelantó que pronto saldrá a la luz una entrevista en la que hablará sobre el abuso que vivió por parte de su padre. Además, Alexa Hoffman defendió la inocencia de su padrastro Alberto Ocampo, y enfatizó posteriormente en un video, que no es que no apoye a las víctimas, pues ella es una, sino que en el caso de la pareja de su madre, no hay aún ninguna denuncia, por lo que solo es un “chisme”.

“Están diciendo que no apoyo a las víctimas, cuando si hay alguien que apoya a las víctimas soy yo, en cuanto la víctima levanta la voz, en cuando hay una víctima, no un chisme nada más”, declaró.