Alexis aclara que no tiene novia

Alexis Ayala revela, luego de cinco meses que su separación de Cinthia Aparicio se hiciera oficial, que está conociendo a una nueva persona, la cual lo ha provisto de paz, un sentimiento el cual, afirmó, no experimentaba desde hace mucho tiempo.

El actor contó a Hoy que, luego de la ruptura de su matrimonio con Cinthia, está dándose una oportunidad, nuevamente, en el amor. Aunque Ayala aclaró que no se trata de una relación formal, la cual pueda denominar como un noviazgo, sí ha encontrado a una compañera, con la que hablar de inquietudes, ideales y sus pensamientos más profundos. “Ya tengo una nueva compañera en mi vida, no es una nueva pareja, es una compañera que me está dando una paz que yo no había sentido en mucho tiempo, porque tenemos cosas muy afines, y pláticas que yo nunca había tenido en la vida”, expresó.

Después de la tormenta

La noticia tiene lugar luego de cinco meses, cuando en abril, el actor ofreció una exclusiva a una revista de sociales Caras México sobre el terminó de su relación con Aparicio, la que se prolongó a lo largo de cinco años, dos de novios y tres de casados.

Con el tiempo, Alexis confirmó que, una de las razones que detonó su separación fue la incompatibilidad, con respeto al futuro que vaticinaban para su relación; Cinthia quería formar una familia con descendencia, mientras que él ya no se visualizaba paternando una vez más.

Tras su separación, ambos indicaron que, pese a ya no ser afines como pareja, seguirían trabajando como socios, continuando con sus compromisos de la obra Las mujeres son de Venus, los hombres... ni madres, en la que ella funge como productora y él como protagonista de la puesta en escena.

Hace unas semanas, el actor contestó, ante los rumores de que, quizá, Cinthia ya tenía una relación nueva, que él, así como ella, también podía encontrar una nueva persona con la que compartir su día a día.