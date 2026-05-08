Alexis Arroyo alista su “Huevovenganza”

Además del humor, el standupero Alexis Arroyo “Ojitos de Huevo” es apasionado de la lucha libre y ahora busca “venganza”, esto luego de que el gladiador El Original Grande Americano lo lesionara, y tiene fe ciega en ver perder su máscara.

“Ojitos de Huevo” habló de su próximo show y también de esta afrenta cuando, en una pasada función de lucha, el gladiador lo sacó de su lugar, lo aventó y, además, le hizo una llave en una de sus piernas.

De esa función salió el reto máscara contra máscara entre El Original Grande Americano y el querido por el público El Grande Americano. “Lo va a destapar a ese sujeto bastardo, tengo una fe ciega”, dijo irónico el humorista, que perdió la visión desde bebé.

Alexis reconoció que “esto me pasó por hocicón, por ponerme al tú por tú, pero es que llegó a México sintiéndose la gran cosa y, además, lastimó a Pimpinela (luchador que admira)”.

Dice que estará en la lucha de máscara contra máscara, donde tiene planeada una sorpresa que no quiso adelantar. Lo que sí es un hecho es el show que dará en el Nuevo Teatro Silvia Pinal el 15 de mayo.