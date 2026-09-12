Alexis Ayala en el centro de la polémica

Cinthia Aparicio habló sobre la nueva relación de su exesposo Alexis Ayala y sorprendió al revelar que ella misma fue quien le presentó al actor su actual pareja.

Aseguró que mantiene una relación cordial con Alexis Ayala tras su separación y que ambos han buscado continuar con sus respectivos caminos personales. La actriz destacó que no existe conflicto entre ellos y que desea bienestar para quien fuera su pareja.

La noticia surge meses después de que Ayala y Cinthia confirmaran el cierre de su matrimonio. El famoso había señalado anteriormente que ambos tomaron la decisión de separarse en buenos términos y que cada uno tenía derecho a reconstruir su vida personal.

“Yo los presenté, y qué bueno que tenga con quien salir y platicar”, habría comentado la actriz al referirse al inicio del nuevo romance del actor, dejando claro que conocía a la persona que acompaña sentimentalmente a Alexis.

Ahora, Cinthia Aparicio vuelve a estar en el centro de la conversación, luego de sus declaraciones sobre la nueva relación de Alexis, quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor.