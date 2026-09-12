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Alexis Ayala en el centro de la polémica

Septiembre 12 del 2026
Alexis Ayala en el centro de la polémica

Cinthia Aparicio habló sobre la nueva relación de su exesposo Alexis Ayala y sorprendió al revelar que ella misma fue quien le presentó al actor su actual pareja.

Aseguró que mantiene una relación cordial con Alexis Ayala tras su separación y que ambos han buscado continuar con sus respectivos caminos personales. La actriz destacó que no existe conflicto entre ellos y que desea bienestar para quien fuera su pareja.

La noticia surge meses después de que Ayala y Cinthia confirmaran el cierre de su matrimonio. El famoso había señalado anteriormente que ambos tomaron la decisión de separarse en buenos términos y que cada uno tenía derecho a reconstruir su vida personal.

“Yo los presenté, y qué bueno que tenga con quien salir y platicar”, habría comentado la actriz al referirse al inicio del nuevo romance del actor, dejando claro que conocía a la persona que acompaña sentimentalmente a Alexis.

Ahora, Cinthia Aparicio vuelve a estar en el centro de la conversación, luego de sus declaraciones sobre la nueva relación de Alexis, quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

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