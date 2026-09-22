Alexis Ayala formaliza su relación

Alexis Ayala está entregado a su relación con Marietta, su nueva pareja, aquella mujer que le ha robado el aliento pues, como él asevera, le ha demostrado que está a su lado por las razones correctas y, ahora que ya la denomina como su novia, afirma que una de las cosas que más le gusta de la joven es que no lo cela.

La noticia de que el actor reanudó su vida, alrededor de cinco meses después de que se supiera, públicamente, sobre su separación de Cinthia Aparicio, su esposa por tres años, y pareja por cinco, sorprendió, ya que, antes de que se supiera de su nuevo noviazgo, se rumoró que era la actriz ya había reanudado su vida amorosa, especulación que la joven ha negado.

En cambio, Ayala ya siembra un nuevo vínculo de amor con Marietta, una joven que se dedica a la venta de bolsos y accesorios de alta gama.

En principio, Ayala se mostró discreto, señalando que si bien, no estaba solo, tampoco tenía una relación formal, por lo que prefería denominar a la persona con la que compartía como una “compañera” pero, en una nueva entrevista con Siéntense quien pueda, el actor de telenovelas se decidió por darle el título de novia, así como cualquier otro que sugiera formalidad y compromiso.