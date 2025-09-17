Alexis Ayala nomina a Aldo

Después de más de 50 días de aislamiento en La casa de los famosos México, el actor Alexis Ayala recibió la visita de su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, con quien pudo estar cinco minutos a cambio de nominar o a Aldo De Nigris o a Aarón Mercury. Ayala, sin pensarlo, confió en que Aldo tiene mucho apoyo y lo nominó a él con seis puntos.

El encuentro entre Alexis y su esposa fue muy emotivo, desde que Cinthia apareció frente a él en una cabina, con un letrero que decía “las llaves están en el confesionario”, la emoción del integrante del cuarto Noche casi estalló en llanto. La apariencia fuerte e inquebrantable que ha mostrado Alexis Ayala a lo largo del reality cambió por completo al ver y poder abrazar y besar a su esposa.

El momento estuvo lleno de emotividad, pues sólo tuvieron cinco minutos en los que la actriz trató de animar a su marido, adelantándole que cuando salga ella no estará en México porque está por viajar por cuestiones de trabajo.

Entre lágrimas, abrazos y besos apasionados, el actor de 60 años se dijo agradecido por el momento vivido en La casa de los famosos; eso sí, la condición fue que no puede revelar nada a nadie, de lo contrario también le dará seis puntos a Aarón Mercury.