Alexis Ayala, un buen padre e hijo

Alexis Ayala y su nueva pareja Marietta Lux, una empresaria de 51 años originaria de Monterrey, Nuevo León, viven un buen momento y presumen su amor en redes, luego de que el actor de 61 anunciara en abril su separación con su exesposa Cinthia Aparicio.

Para el actor, galán de telenovelas, hay que aprovechar las oportunidades de la vida, y eso incluye las oportunidades amorosas.

Marietta, quien se dedica a la compra y venta de artículos y bolsos de lujo, asegura estar muy enamorada de Alexis, quien la enloqueció por su forma de ser en sus facetas como padre e hijo. “Fueron muchísimas cosas, pero sobre todo el ver lo buen padre, ya a esta edad uno se fija creo que en cosas diferentes, y lo buen padre y lo buen hijo que es, fue lo que me trastornó y me enloqueció de él”, dijo a Televisa Espectáculos.

Nueva oportunidad

Tras su sorpresiva separación de Cinthia Aparicio, Alexis reveló inicialmente que ya se encontraba con una compañera, y después confirmó que se trataba de una nueva pareja que lo tenía muy feliz y con mucha paz. “Hay que vivir bonito y estar agradecidos”, reiteró.

La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quien es menor que él casi 30 años, llegó a su fin después de tres años de matrimonio, la pareja se casó por el civil y por la Iglesia en 2023, pero el 30 de abril de 2026 el famoso confirmó su separación en una entrevista con la revista Caras.

En esa conversación, reveló que fue Cinthia quien tomó la decisión definitiva de poner fin a su relación; la actriz habló sobre los motivos de la ruptura y explicó que sus planes de vida eran incompatibles; uno de los principales puntos de desencuentro fue su deseo de convertirse en madre y formar una familia, una aspiración que Alexis Ayala ya no compartía.

Ahora, Ayala disfruta de una nueva relación a plenitud. “Que termine un amor no quiere decir que no haya un amor más grande en tu vida más adelante; un adiós no significa que no haya un futuro o un mañana; que te equivoques no significa que no puedas aprender y hacer las cosas correctas para ti”, reflexionó.

Alexis Ayala tiene dos hijas de relaciones anteriores: Stephanie Ayala, quien nació alrededor de 1990 y es hija de la actriz Beatriz Zazueta, y Roberta Ayala, nacida entre 2011 y 2012, fruto de su relación con Fernanda López.