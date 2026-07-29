Alexis Ayala va del cine a la TV

El reality La casa de los famosos México es vapuleado en redes, pero para algunos exhabitantes ha sido de buena fortuna. Tal es el caso del actor Alexis Ayala, quien gracias a su participación hará una película en Centroamérica. “Me voy a El Salvador y Chile a hacer una película con un guión intenso, donde seré el protagonista. Habla un poco de esta edad en la que estamos (61 años) y que tiene que ver un hombre con sus hijos y el abandono que se da por las ocupaciones”, dice.

“La directora me escogió por ‘La casa de los famosos’ por la relación que tuve con Aaron Mercury, Aldo y Abelito, fue cuando dijo que me quería. Serían cinco semanas de filmación y me están esperando a que termine la novela con Rosy Ocampo”, expresó.

Sin miedo a los años

Alexis estuvo este fin de semana en la capital del Bajío para presentar, en el marco competitivo del Guanajuato International Film Festival, la cinta Bailando solo, en la que actúa con Carmen Beato y Hernán Mendoza,

En la cinta dirigida por Gilberto González Penilla (Los hámster y Amores incompletos), Ayala se interpreta a sí mismo, siendo el hombre con el que el personaje de Beato engaña a su marido (Mendoza), con quien sostiene una relación frágil y cotidiana. “No es fácil bailar ante cámara, tiene su chiste. Pero creo que la película es para que veas que, aunque tengas cierta edad no dejas de tener oportunidades, es darte cuenta de que de nada sirve en una pareja sino hay comprensión y, la comprensión, tiene que ver con un replanteamiento de la vida”, considera el histrión.

Desde que quedó concluido el guión se contempló que Ayala sería el actor responsable del personaje. “Y es que quien de esa edad (más de 50 años) se le podría resistir a alguien como él”, plantea González Penilla, el realizador.

Bailando solo aumenta la filmografía de Ayala quien en 38 años de carrera apenas contabiliza unas 18 películas, incluyendo videohomes: “En mi carrera evidentemente lo más fuerte ha sido televisión, como antagonista, pero también tengo más de 50 obras. Tengo la fortuna que siempre me buscan, pero luego no puedo hacer todo. Pero hay que hacer todo lo posible, por ejemplo, hace tiempo en Cabeza de Buda con Kuno Becker me querían para algo grande, pero no podía y entonces pedí aparecer un beat y pude estar”.

Por ahora, Bailando solo comenzará su corrida festivalera, buscando un pronto lanzamiento comercial en cines y streaming.