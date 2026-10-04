Alexis Casas gana el Perla Szuchmacher

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Municipio de Torreón, mediante el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y el Patronato del Teatro Isauro Martínez, otorgaron el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher 2026 a Alexis Casas Eleno, por su obra Señas para niños de talla grande.

El jurado, integrado por Lucila Castillo, Eleonora Luna y Enrique Olmos de Ita, distinguió la obra por ser “una obra sobre la amistad que destaca por su honestidad”, que “incorpora de manera natural el tema de la inclusión y demuestra, al mismo tiempo, un conocimiento sensible de su público preadolescente”.

Señas para niños de talla grande cuenta la historia de Roco, un niño de 12 años que, junto con su amigo sordo Manitas, es invitado a la fiesta de disfraces de su compañera Antonela, quien ofrecerá una consola de videojuegos a la mejor pareja de baile. La talla grande de Roco y la sordera de su amigo parecen, en principio, un obstáculo para alcanzar el premio. Sin embargo, Manitas siente la música y, con la ayuda del papá de Roco, ambos harán todo lo posible por ganar, aunque en el intento hagan un desastre.

La obra aborda, en palabras del autor, “la aceptación, la fraternidad y la inclusión”, a través de un padre que “rompe con el estereotipo” y ayuda a su hijo “a enfrentar esos estándares y a sentirse orgulloso de quién es”.

Sobre el significado de recibir el premio, Alexis Casas Eleno señaló: “Significa que el reencuentro con mi niñez y mi adolescencia puede tener eco en las infancias y adolescencias de quienes lean y vean esta obra. Este reconocimiento en mi carrera me da la seguridad de que mis letras en la escena siguen teniendo eco y pueden incidir en la conciencia y el espíritu del México que vivimos”.

El autor también reflexionó sobre la honestidad que exige escribir para la infancia y la adolescencia: “Creo que pude retirar muchas telarañas en mi cabeza y dejarme fluir en algo que amo, que es la dramaturgia. Como digo en la obra, la vida es eso, coleccionar instantes y fotografiarlos en la memoria”.

Semblanza

Alexis Casas Eleno nació en Toluca, Estado de México. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y maestro en Dramaturgia por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en Argentina. Es miembro fundador del Círculo de Creación Dramática y director del grupo Quijotes Teatro. Entre sus reconocimientos destacan el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2016, una mención honorífica en 2018 y el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2025. Su obra se ha publicado y presentado en México, Argentina, España, Costa Rica y Bolivia.

El Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher surgió en 1981, convocado originalmente por el Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de la Coordinación de Bellas Artes de Torreón. Actualmente es impulsado por la Secretaría de Cultura, a través del INBAL; el Municipio de Torreón, mediante el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón; y el Patronato del Teatro Isauro Martínez, única institución particular a nivel nacional que participa en los Premios Bellas Artes de Literatura.

Desde 2018 lleva su nombre actual y su convocatoria acepta también obras escritas en lenguas del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN) o en Lengua de Señas Mexicana (LSM).