Alexis fuera de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México ya tiene a sus cinco finalistas, y Alexis Ayala se convirtió en el sexto eliminado rumbo a la gran final del próximo domingo 5 de octubre. El actor, conocido por sus papeles como villano de telenovelas, abandonó el reality tras semanas de emociones intensas, alianzas, enfrentamientos y reflexiones personales.

Minutos después de salir de la casa, Ayala rompió el silencio sobre lo que significó su participación en el programa, y no dudó en compartir que se trató de algo mucho más profundo de lo que imaginaba: “Lo primero que me deja es amor, amor propio, lo que siempre digo, mientras tengas vida todos merecemos una segunda, tercera, cuarta oportunidad. La casa me devolvió todo eso, me dejó encendido, me dejó a la manada, gente a la que amo entrañablemente y la amo de verdad”.

Ayala reconoció que la dinámica del encierro lo puso a prueba tanto física como emocionalmente. El reto no fue solo la competencia, sino también sobrevivir a sí mismo y a sus compañeros.

El también productor reconoció que no siempre jugó limpio y aceptó haber intentado desestabilizar a uno de los concursantes más fuertes: “El Guana”. “Lo hice totalmente consciente de que estaban las cámaras, lo hice muy tarde. Yo siempre le dije a Guana que era muy talentoso, jamás puse en duda la persona o el caballero que es. A quien quería yo desestabilizar era a Guana y que tuviera un enfrentamiento conmigo”, indicó.

A pesar de la estrategia, Ayala no dudó en reconocer el talento de su excompañero: “Guana fue el mejor jugador de la casa, es muy buen tipo, si lo tomó a mal, le pido una disculpa”, compartió.