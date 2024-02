Alexis y Cinthia viven amor de telenovela

La pareja que conforman Cinthia Aparicio y Alexis Ayala bien podría haber sido escrita por un guionista de telenovelas. Para ambos no ha sido un problema la diferencia de edad —ella tiene 31 y él 58—; mucho menos, el pasado amoroso del actor, que lo ha llevado a contraer nupcias en tres ocasiones. Al final, siguen confiando en el amor.

“Yo siempre busqué a alguien que despertara mi admiración, porque si lo admiras quieres estar con esa persona, quieres aprender de él. Sí, es mi príncipe azul de telenovela”, dice Cinthia sonriente.

El encuentro se dio durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan (2021), pero el flechazo ocurrió durante una fiesta que Alexis organizó para la producción, lo que dio pie a una cena y, desde entonces, han sido inseparables. “Me gustó mucho su manera de ser, su seguridad, que es un hombre hecho y derecho, con experiencia, respetuoso, educado... son virtudes que buscaba”, agrega.

Tras iniciar un noviazgo con Cinthia fue que, en un viaje muy romántico a París, Alexis le dio la sortija de compromiso. “Ella no es el amor de mi vida, es el amor ‘en’ mi vida. No decides en un día si una persona va a ser tu compañera, eso depende de encontrar las cosas en común y las que no, por eso yo me elijo con ella, a mí me gusta mucho decir que ella no es mi esposa, yo soy su esposo”, expresa Ayala.

Una de las cosas que les ha funcionado es saber separar lo profesional de su vida personal; Cinthia explica que su esposo no es Alexis Ayala, la figura pública, sino David (primer nombre del famoso): “Me encanta cómo trata a su mamá, eso habla mucho de él”.

Alexis comenta que hasta el momento no han tenido problemas en la convivencia diaria y, si surge algo, siempre tratan de negociar, incluso se dividen las labores del hogar; eso sí, Alexis tiene prohibido entrar a la cocina, porque ese es terreno de Cinthia.

Aunque procuran siempre tener detalles, esta vez no tienen plan para el 14 de febrero, ya que él está en grabaciones de la telenovela Juana, la virgen. “Pero no importa dónde estés, sino con la persona que estás”, asegura Aparicio.

Casado con una mujer empoderada

En la actualidad, Cinthia y Alexis comparten escena en la obra Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡ni madres!, donde además ella es productora, es decir, es la jefa de su esposo.

“Si yo he apoyado gente en mi vida que no era mi pareja, ¿por qué no lo voy hacer con mi esposa? Vamos sumando y nos ha ido muy bien”, señala Ayala.

Cinthia, quien considera que estar juntos en la obra los ha unido, deja en claro: “Le dije ‘yo sé que eres Alexis Ayala y tienes una gran trayectoria, pero para mí vas a ser un actor más con el que voy a trabajar y vamos a sacar esto adelante, si estamos peleados no importa, seremos profesionales’”.

La obra, escrita por César Ferrón, busca que los hombres comprendan mejor a la mujer, algo que les ha resultado catártico y les ha permitido jugar y reírse de cosas que han vivido como pareja, como las críticas por la diferencia de edad o de cualquier tipo.