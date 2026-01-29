Alfombra roja de los Premios Feroz 2026

La gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España se celebró por segundo año consecutivo en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Estos son algunos de los looks que sobresalieron.
Victoria Luengo, una de las protagonistas de la próxima película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, que se estrenará en marzo. Para asistir a la entrega de premios en Galicia, la actriz escogió un diseño estampado con bordados de Dries Van Noten.
Nagore Aranburu lució un traje de terciopelo de Bleis Madrid para recoger el Feroz a mejor actriz de reparto por Los domingos. "Nunca pensé que un hábito me daría tantas alegrías", dijo la guipuzcoana al recoger el galardón.
La directora Carla Simón, con traje negro y americana de Teresa Helbig, llegaba acumulando seis nominaciones para Romería.
Nora Navas combinó un minivestido negro con medias y un sobretodo bordado de Teresa Helbig. La intérprete acudía nominada a mejor actriz protagonista por su trabajo en Mi amiga Eva.
Leticia Dolera escogió un vestido en tafetán de seda marfil de Sybilla. Acudía con dos trabajos nominados, las serie Silencio en la que tiene un papel secundario y Pubertat, una creación que escribe, dirige y protagoniza.
La compañera de reparto de López Arnaiz, Blanca Soroa, también estuvo nominada en la categoría de mejor actriz protagonista en una película. Escogió un vestido de Dior.
Ángela Cervantes, nominada a mejor actriz por La furia.
La actriz Milena Smit, con vestido de encaje y tul de Valentino.
Mireia Oriol (Soy Nevenka), con un vestido blanco y negro de la colección otoño-invierno 2025 de Giambattista Valli. El diseñador italiano justo anunciaba esta semana la cancelación de su próximo desfile la semana que viene en la semana de la alta costura de París.
María León, con vestido escotado de satén blanco de E.R.A.X.
Nadia de Santiago (Manual para señoritas), con traje blanco de Pedro del Hierro.
Natalia de Molina, de riguroso negro y con transparencias, acudía nominada a mejor actriz de reparto en una serie por Superestar.
La directora Alauda Ruiz de Azúa, con pantalón sastre, camisa de seda, chaleco de lana y un pin en apoyo a Gaza. Su cinta, Los domingos, tuvo nueve nominaciones, de las que se llevó cinco, entre estas el premio a mejor dirección y a mejor película en la categoría drama.
La música y actriz Julia de Castro se llevó el premio a mejor actriz de reparto por su trabajo en la segunda temporada de la serie Poquita fe. En la alfombra roja optó por las transparencias combinando sujetador plateado con falda con cola con un conjunto de The Attico.
Judith Fernández, una de las intérpretes de Rondallas, con vestido negro con falda de vuelo de Baro Lucas.
Ingrid García-Jonsson, con vestido corto de seda y salones, todo de Dior. Estaba nominada a mejor actriz en una serie por Superestar.
Carla Quílez, compañera de reparto de Cámara en Yakarta y nominada a mejor actriz en una serie por su trabajo. La ficción se llevó el premio a mejor serie dramática.