La imaginación infantil puede convertir una noche cualquiera en una aventura extraordinaria. Esto es precisamente lo que sucede en ¡Alfonso, estás arruinando la función!, un libro de la autora Daisy Hirst que lleva a los pequeños lectores al mundo de dos hermanos, Natalia y Alfonso, quienes, durante una visita a casa de su abuela, deciden organizar su propia representación teatral.

La historia comienza cuando Natalia y Alfonso se quedan a dormir en casa de su abuela. En medio de la emoción por pasar tiempo juntos, surge una idea que transforma la velada en una experiencia llena de creatividad: montar una obra de teatro. Para hacer realidad su proyecto, los hermanos imaginan un escenario con telones rojos, luces, boletos para los espectadores e incluso un intermedio en el que no puede faltar el yogur con chispitas.

Lo que parece ser una actividad divertida y una oportunidad para compartir se convierte pronto en una situación conflictiva. Natalia establece las condiciones de la representación y le comunica a Alfonso que no puede tener un boleto y, al mismo tiempo, participar como actor en la función. La decisión provoca el descontento de su hermano, quien, molesto por no poder hacer lo que desea, amenaza con regresar a su casa.

A partir de este desacuerdo, Hirst construye una narración cercana al universo emocional de los niños, en la que una diferencia aparentemente pequeña se transforma en un momento importante para comprender las relaciones entre hermanos.

Uno de los principales atractivos del libro es que aborda una situación cotidiana en muchas familias: los desacuerdos entre hermanos cuando intentan compartir una actividad, organizar un juego o establecer sus propias reglas.

Natalia y Alfonso representan dos maneras distintas de vivir una misma experiencia. Mientras Natalia quiere organizar la función de acuerdo con sus propias ideas, Alfonso también desea participar y sentirse tomado en cuenta. Ninguno parece dispuesto inicialmente a renunciar a sus expectativas, lo que genera un conflicto que los pequeños lectores pueden reconocer fácilmente en sus propias experiencias.

En este sentido, la obra permite reflexionar sobre la importancia de escuchar a los demás, respetar sus deseos y comprender que compartir no significa necesariamente que todos tengan que hacer exactamente lo mismo.