Alfonso Herrera recupera la imaginación

Crecer no significa renunciar a la diversión ni a los sueños de la infancia. Para Alfonso Herrera, las responsabilidades que llegan con los años suelen confundirse con la obligación de abandonar aquello que alguna vez nos hizo felices.

El actor mexicano, quien presta su voz al protagonista de El gato con sombrero, considera que la nueva adaptación animada del personaje creado por Dr. Seuss ofrece una reflexión sobre la adultez y la importancia de conservar la imaginación que nos movió en la niñez. “A veces, cuando uno piensa en la adultez, piensa en la responsabilidad y lo que conlleva pagar impuestos, pagar cuentas... Ser adulto implica, desde la visión de los niños, dejar de divertirse y hacer cosas aburridas. Y no necesariamente tiene que ser así. Las cosas cambian, pero esta película también nos invita a pensar que los adultos seguimos teniendo la posibilidad de soñar, que aquello que soñábamos cuando éramos pequeños puede seguir ahí. Y al mismo tiempo, a los niños los invita a entender que la imaginación es una herramienta poderosísima que puede cambiar el mundo”, comenta Herrera.

Trama

La cinta, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, sigue a Gato, quien trabaja para una organización dedicada a devolver la alegría a los niños, aunque sus constantes travesuras lo ponen en riesgo de perder su empleo.

Su última oportunidad consiste en ayudar a Gabby y Sebastián, dos hermanos que enfrentan las dificultades de mudarse a una nueva ciudad. Mientras el menor extraña la relación que tenía con su hermana, ella se resiste a aceptar los cambios que ha impuesto la nueva vida familiar.

Ahora como papá

Para Herrera, quien ha desarrollado su carrera frente a distintas generaciones de espectadores, la historia también permite reflexionar sobre la manera en que el paso del tiempo transforma nuestra comprensión de los padres.

“Los años me han dado la posibilidad de entender más a mis padres y por qué actuaron como actuaron, y también asumir que eran las herramientas que tenían. A veces no está ni bien ni mal, simplemente era lo que tenían y ya está”, señala. “Desde mi perspectiva, uno intenta hacer las cosas de la mejor manera posible con las herramientas que uno tiene”.

La película introduce un reloj capaz de regresar el tiempo, recurso que lleva a los personajes a confrontar sus recuerdos y deseos. Sin embargo, Herrera asegura que, de tener la posibilidad de encontrarse con su versión más joven, no buscaría modificar su historia. “Simplemente le diría al Alfonso del pasado ‘todo va a estar bien. No hay que apresurarse, todo está bien’. Lo que estamos viviendo es lo que nos toca vivir y es fantástico”, considera.

Con Bill Hader como la voz original del protagonista felino, El gato con sombrero llegará a los cines. Para Herrera, su mensaje también consiste en aprender a disfrutar cada etapa de la vida. “Ojalá podamos crecer y no perder esa capacidad de asombro. Uno siempre se tiene que responsabilizar de lo que le toca y disfrutar, estar abierto a la impermanencia, a lo nuevo. Tenemos que estar abiertos a las cosas nuevas que llegan y a aquello que se tiene que ir”, expresa el actor.

El gato con sombrero apareció por vez primera en un especial animado para televisión donde participó su creador, Dr. Seuss, en 1971, luego en El gato, una película de acción real con Mike Myers, de 2003, seguido de una serie animada de 2010.