Alfonso Herrera sigue recuperándose

Muy sonriente y desde una cama de hospital, el actor Alfonso Herrera apareció en redes sociales tras someterse a una tercera cirugía de rodilla.

En las fotografías que compartió en Instagram, el intérprete aparece con bata médica, canalizado y con una pierna vendada. En otra de las imágenes, que ya fueron eliminadas, se le ve de pie, con una actitud positiva, y acompañó la publicación con el mensaje: “La tercera es la vencida… Bendita rodilla”.

Salió bien del quirófano

A través de X, Herrera también informó que la operación fue exitosa y adelantó que se alejará unos días de las redes para concentrarse en su recuperación.

La intervención del intérprete está relacionada con un accidente que sufrió hace más de una década, mientras practicaba una actividad deportiva, y que comprometió su rodilla. Desde entonces, el actor ha pasado por distintas intervenciones, entre ellas una reconstrucción del ligamento cruzado y procedimientos en los meniscos.