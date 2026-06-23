Alfonso Obregón no regresa a Shrek

La compañía Dreamworks lanzó este 16 de junio el primer adelanto oficial de la quinta entrega de la saga animada Shrek, donde luego de largo tiempo de espera, los espectadores pudieron ver el regreso de sus personajes favoritos.

Aunque se esperaba que los fanáticos recibieran el avance con nostalgia y emoción, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de críticas y especulaciones, derivadas de la nueva estética visual del filme.

El adelante compartido en plataformas digitales muestra el regreso del famoso ogro verde, su mejor amigo Burro y su familia, su esposa Fiona y sus tres hijos: Felicia, Fergus y Farkle, quienes se unirán al equipo en busca de aventuras. No obstante, luego del lanzamiento del primer teaser oficial, diversos internautas externaron sus dudas respecto a la participación del actor mexicano Alfonso Obregón, como voz del personaje principal Shrek.

A través de un video publicado en redes sociales, el actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán, conocido por dar voz a icónicos personajes como Marty en Madagascar y la Princesa Grumosa en Hora de Aventura, se pronunció al respecto.

Sin invitaciones

El actor explicó que no ha sido invitado por ninguna empresa para platicar sobre su integración al equipo del proyecto ni ha tenido la oportunidad de presentar sus papeles que lo exoneran totalmente de las acusaciones presentadas en su contra en 2024, que lo llevaron a poner en pausa su carrera.

Asimismo, señaló que “todo se ha venido abajo” luego de que se presentó la primera acusación en su contra. De esta forma, aseguró que como no ha sido invitado para “hablar de dinero, de dirección y de crédito”, no estará presente en el proyecto.

Finalmente, el actor señaló que no pretende formar parte de un proyecto que no esté de acuerdo con sus intereses y agradeció el apoyo de todos sus fanáticos y seguidores. “Yo les agradezco a todos los que me apoyan su cariño, su apoyo, su amor. Benditos sean, cuídense mucho”, expresó.

Polémica

En agosto de 2024, el actor fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de ser acusado de presunto abuso sexual por una estudiante de sus cursos de doblaje. Más tarde, a este señalamiento se le sumó una segunda denuncia.

Tras permanecer algunos días en el Reclusorio Preventivo varonil Norte, fue puesto en libertad por un juez, debido a que no se presentaron las pruebas suficientes. No obstante, su detención generó un intenso debate en redes y el actor afirmó haber tenido repercusiones en su carrera profesional

Luego de dieciséis años del estreno de la última entrega, la película de Shrek 5 llegará a las salas de cine el 20 de junio de 2027, casi un año más tarde de lo que se tenía pensado en un principio, con un estreno global este 1 de julio de 2026.