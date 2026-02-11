¿Alfonso Obregón se despide de Shrek?

El famoso actor de doblaje Alfonso Obregón compartió una noticia que preocupó e inquietó a los fanáticos de Shrek. Por medio de Facebook, el también comediante encendió las alarmas luego de compartir un mensaje que fue interpretado como una posible despedida del icónico personaje. “Creo que ya no voy a hacer Shrek…”, expresó el famoso, generando preocupación y abriendo el debate sobre el futuro del doblaje del ogro más famoso del cine.

Reacciones

Usuarios de la red social mostraron su apoyo a Obregón, señalando que “usted siempre será Shrek”. “Maestro, los fans vamos a presionar fuertemente a Dreamworks y Universal en que regrese usted aceptado sus condiciones”. “Usted será por siempre el único y verdadero Shrek, señor Obregón”, son algunas reacciones.