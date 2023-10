Alfredo Adame vuelve a dar de qué hablar. En medio de los conflictos legales que enfrenta con Gustavo Adolfo Infante, el actor de Televisa confesó que está en la pobreza absoluta y no le alcanza ni para “tragar”.

El actor se mantuvo ausente de las pantallas por varios meses, en los cuales, confesó, se fue a un retiro espiritual, además de que se dedicó a la remodelación de su casa.

Sin embargo, tras los conflictos legales que enfrentan con Gustavo Adolfo, el polémico histrión reapareció, y aunque se dijo dispuesto a dar batalla a su enemigo, indicó que esto lo hará con ayuda, pues ya no cuenta con los recursos económicos.

En un reciente encuentro con la prensa, Adame se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta contra el periodista, quien lo denunció por haber insultado a su mamá. Ante esto, Alfredo indicó que le hará frente al conflicto, pero con ayuda gratuita de sus abogados.

Según, actualmente está enfrentado severos problemas económicos, por lo que no le alcanza ni para comer. Pese a esto, sus abogados están dispuestos a defenderlo sin recibir un pago. “Mis abogados no me cobran, yo estoy en la pobreza, estoy quebrado total y absolutamente, no tengo ni para tragar, pero mis abogados no me cobran”, dijo.

Aunque cabe señalar que en redes sociales han exhibido que tiene varios compromisos laborales, e incluso anunció que se lanzará como cantante.