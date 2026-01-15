Alfredo Adame, tras las rejas

Durante la madrugada del 13 de enero, la modelo e influencer Magaly Chávez informó que su expareja Alfredo Adame deberá cumplir un arresto, luego de haber violado medidas de protección dictadas en su contra.

De acuerdo con lo señalado, el reciente ganador del reality show La Granja VIP deberá cumplir un arresto administrativo de 30 horas. Magaly Chávez reveló que había procedido en contra de Adame por presunto daño moral, dijo sentirse tranquila tras la resolución judicial. “Me encuentro muy feliz porque ya el señor, de su boca, no va a salir Magaly Chávez”, explicó.

Pese a ello, Alfredo Adame incumplió dichas disposiciones en diversas ocasiones durante 2024 y 2025, y no se presentó cuando el juez lo solicitó.