Alfredo Adame ya piensa casarse

Alfredo Adame esta más enamorado que nunca. El actor, quien actualmente participa como panelista de La Granja VIP, se ha dejado ver feliz al lado de Benicia Zúñiga, su actual pareja, y con quien ya contempla dar el siguiente paso.

Adame reconoció que, a diferencia de otras relaciones, esta vez cree haber conocido a la mujer de su vida, tan es así que ya le entregó un anillo como muestra de su amor.

“Creo que es momento, ya no me hubiera embarcado otra vez si hubiera sido otro tipo de mujer; pero siendo ella, posiblemente lleguemos hasta casarnos. Ya le di la argolla matrimonial y, bueno, si lo decidimos, nos casaremos y nos iremos a vivir juntos”, dijo.

Cualidades

El actor estuvo acompañado por Benicia durante su participación como padrino de temporada de La Llorona 2026: Una experiencia inmersiva, donde aprovechó la oportunidad de hablas sobre todas las cualidades de su novia que lo enamoraron.

“Es una mujer honesta, educada, decente; una mujer empresaria, con valores y con principios, que es lo que yo necesito en esta parte de mi vida”, señaló.

Sobre su pasado y los distintos romances que han terminado en pleitos mediáticos, el también conductor confesó que no guarda arrepentimientos y prefiere dejar atrás cada etapa cuando llega a su fin.

“No tengo nada de qué arrepentirme, nada por qué pedir perdón. No tengo nada que sanar. Mi vida la llevo en el momento que sucede algo y si se termina alguna relación, en ese momento me olvido totalmente y adiós, a lo que sigue”, finalizó.