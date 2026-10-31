Alfredo Luna obtiene Premio Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de las coordinaciones nacionales de Artes Visuales (CNAV) y de Literatura (CNL), otorgan a Alfredo Luna Montesinos el Premio Bellas Artes para Ensayo sobre Artes Visuales 2026, por su obra Arconte contaminado: el archivo como fómite y dispositivo de control.

Inscrito con el seudónimo “Arconte”, Luna Montesinos propone en su obra una lectura expandida, autobiográfica y forense del Archivo Reyes, un acervo compuesto por poco más de cuatro mil negativos en placas de gran formato, producidos entre 1920 y 1950 por el fotógrafo policial Honorato Reyes, en Puebla. A partir de este material, explora las relaciones entre fotografía, poder, violencia y memoria mediante la escritura y la producción artística.

Como investigador y custodio de este archivo, el autor examina la fotografía como tecnología y dispositivo de control biopolítico y eugenésico del Estado posrevolucionario mexicano, estableciendo relaciones entre el teatro clínico del Hospital de la Salpetrière, dirigido por Jean-Martin Charcot, y los mecanismos de control carcelario y sexual en el estado de Puebla.

En este proceso, la investigación desplaza a Luna Montesinos de la posición de observador hacia la figura del “arconte contaminado”: un sujeto parasitado, modificado y reorganizado por su propio objeto de estudio. Mediante una escritura que articula autoficción, análisis matérico del soporte del archivo y experiencias oníricas, el ensayo indaga en la capacidad de las imágenes para mutar y actuar como virus que contagia el presente.

El ensayo también explora cómo este tipo de archivos de imágenes vuelve visibles a las personas marginadas para vigilarlas y clasificarlas, y cómo esa violencia sigue actuando sobre quien custodia estos acervos. Esta experiencia, que vive como un “mal de archivo”, en el sentido de Jacques Derrida, lo lleva a preguntarse, mediante pasajes autobiográficos y reflexiones filosóficas, por la relación entre el custodio y el archivo, la tensión entre la conservación y la intervención, y la materialidad de las imágenes.

Un gran reto

El jurado calificador, integrado por Irmgard Emmelhainz, Verónica Gerber Bicecci y Carlos Nicolás Pradilla Molina, designó al ganador de este reconocimiento por su “original perspectiva”, así como por “la solidez de su análisis crítico, que aporta significativamente al entendimiento de las prácticas visuales en México”.

En entrevista, Alfredo Luna Montesinos comentó: “El Premio Bellas Artes de Ensayo de Artes Visuales del Inbal 2026, que continúa la gran tradición del Premio Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón para Crítica de Artes Plásticas, tiene una trascendencia profunda ahora que la palabra es un medio aún más poderoso y la labor de crítica de las artes visuales se vuelve fundamental; me parece que ambas revisten una simbiosis muy importante”.

Para el autor del ensayo, el trabajo de los críticos de arte es indispensable. “Yo vengo de áreas que parecieran distantes: la arquitectura y la historia del arte, pero la escritura siempre estuvo ahí como una latencia. Así, a través de la historia del arte pude enfocarme en la crítica de arte y en este ensayo reúno temas autobiográficos, autoficcionales y, especialmente, todo mi trabajo como custodio del Archivo Reyes”.

Luna Montesinos obtuvo este archivo por su afán coleccionista de fotografía y de todo lo relacionado con la imagen. Por otro lado, su terapeuta le recomendó la escritura como ejercicio de descarga emocional, pero él la convirtió en herramienta académica. Él reconoció que “todo eso me llevó a la escritura, al ensayo literario y a escribir dos primeros textos que han sido reconocidos. Creo que el ensayo literario es de una gran versatilidad, donde bien se integran la ficción, la autobiografía y la historia. Un ensayo es un ir y venir de saberes, por lo que me resulta una herramienta muy útil”.

Sobre la importancia del Archivo Reyes, un archivo forense, el autor subrayó: “En la actual situación de violencia y desapariciones forzadas que se vive en México y muchas partes del mundo, es importante subrayar la pertinencia del papel de los archivos, no solo los fotográficos, sino todos, porque la estadística nunca es inocente: siempre va a haber una especie de sesgo, ya sea del gobierno, de alguna autoridad, de alguno de los involucrados”.

Para Luna Montesinos, el Premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales 2026 representa un logro de alto valor sentimental y profundo porque se relacionó con este archivo de una manera afectiva. “El proyecto lo inicié desde 2020 y en todo este tiempo me enfrenté a muchas dificultades, obstrucciones, autogestión, inversión de recursos propios. Por eso el premio es un aliciente, un estímulo que me hace sentir que voy por el camino correcto con todo este trabajo. Hoy ya se ve la luz, se ve toda esta estructura que he venido construyendo y por eso estoy muy agradecido”.

Sobre el autor

Alfredo Luna Montesinos (Puebla, 1986) es artista visual e investigador. Estudió Arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realizó estudios de Historia del Arte en la Universidad de León, España. Cursó el programa de Artes Visuales y Fotografía de Proyecto Imaginario, Argentina, y forma parte de Foto Observatorio.

Ha presentado su trabajo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, Oaxaca, el Museo Regional de Puebla del INAH y el Museo Soumaya. Obtuvo una mención honorífica en la Bienal Ibero Puebla de Arte Contemporáneo y fue finalista de Rayos X Mexicanos, convocatoria del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO). En 2025 recibió el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía del Centro de la Imagen y en 2026 el Premio Bellas Artes de Ensayo sobre Artes Visuales del Inbal.