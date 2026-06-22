Nacido como José Alfredo Olivas Rojas, el 1 de octubre de 1993, en Ciudad Obregón, Sonora, descubrió desde muy pequeño su pasión por la música. A los nueve años comenzó a escribir canciones y, con el paso del tiempo, desarrolló un estilo único que lo convertiría en uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Su carrera despegó siendo apenas un adolescente. Gracias a su talento para componer y a su habilidad para tocar el acordeón, rápidamente ganó popularidad en el norte del país y posteriormente en toda la República Mexicana. En 2011 lanzó su primer álbum como solista, El Patroncito, con el que comenzó a construir una trayectoria llena de éxitos.

Logros

Lo que distingue a Alfredo Olivas es su capacidad para contar historias a través de sus canciones. Sus letras hablan de amor, desamor, superación y experiencias de vida con las que miles de personas se identifican.

Además, ha demostrado ser uno de los compositores más prolíficos de su generación, escribiendo cientos de temas tanto para él como para otros artistas. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de dificultades.

En 2015 sufrió un atentado mientras ofrecía un concierto en Chihuahua, un hecho que puso en riesgo su vida y marcó un antes y un después en su carrera. Tras una larga recuperación, regresó a los escenarios con más fuerza y convirtió aquella experiencia en inspiración para crear una de sus canciones más emblemáticas: “El Paciente”, tema que se convirtió en un himno para sus seguidores.

A lo largo de los años, Alfredo Olivas ha cosechado innumerables éxitos con canciones como “Antecedentes de culpa”, “Volverá”, “Yo todo lo doy”, “En definitiva” y “El día de los muertos”, temas que acumulan millones de reproducciones y que son coreados en cada uno de sus conciertos.

Hoy en día, Alfredo Olivas es considerado una de las figuras más importantes del regional mexicano. Su carisma, su talento y su dedicación lo han llevado a conquistar escenarios dentro y fuera del país, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden convertir los sueños en realidad.