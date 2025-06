Alicia fue violentada por Carmona

Alicia Villarreal, quien enfrenta un proceso legal con su esposo Cruz Martínez, acusado de presunta violencia en su contra, confirma que también fue víctima de violencia cuando fue pareja del actor Arturo Carmona, el padre de su hija Melenie.

Sin rodeos y con claridad, la cantante respondió que la carta que hace más de 20 años le mandó a la periodista Blanca Martínez, “La Chicuela”, donde le narra la violencia de Carmona, es totalmente real.

La polémica se desató cuando cibernautas encontraron el video de cuando “La Chicuela” leyó el mensaje en el que Alicia le narraba los hechos violentos que había vivido junto a su entonces pareja Arturo Carmona. “Querida Blanca, estoy deshecha. No sabes la noche que pasé hoy, fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado, pero se veía mal y además furioso insistiendo en que yo tenía alguien en mi casa. Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, me decía cosas horribles y me cacheteó, me azotó contra la pared; sentí tanto miedo, pero aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita (Melenie Carmona)”, leyó entonces Blanca Martínez, “La Chicuela”.

En entrevista para Ventaneando, Alicia Villarreal aclaró que sí fueron verdad los hechos y que esa carta también fue real, admitió que ocurrió hace más de 23 años y que ambos estaban inmaduros, pues hoy en día Carmona es “otra persona”. “Sí pasó en su momento. Sí, hoy en día la persona que yo conozco es totalmente otra, no tiene una relación sentimental conmigo, ni de convivencia ni de nada, ya es totalmente otra cosa, ya hemos madurado, han pasado más de 23 años, entonces lo perdoné en su momento”, dijo.

Puntualizó que con la periodista Blanca Martínez tiene una sincera amistad, y son indignantes los ataques que ha recibido, incluidos los de Carmona, quien la tachó de mentirosa y de lo peor por supuestamente revivir esos viejos hechos, aunque en realidad no fue ella quien lo hizo, sino los cibernautas.