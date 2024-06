Alicia Machado, quien se encuentra participando en un programa de concursos de comida, hizo “acaloradas” revelaciones al señalar que mantuvo una intensa relación con Ricardo Arjona. Machado, quien fue Miss Universo 1996, volvió a ser el centro de atención cuando habló en el reality de los aspectos íntimos de su vida.

Los hechos, comentó, se dieron cuando ella apenas tenía 20 años. Fue durante un segmento emotivo en Top Chef VIP, donde Machado presentó un plato especial llamado “Mi primera velada de amor”, inspirado en los momentos compartidos con Arjona. Aunque ella había hecho comentarios sobre el tema, fue en el programa donde destapó por completo ese romance.

“Fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo era muy jovencita y tenía este novio maravilloso. Un día me dijo que iba a visitarme y yo me volví loca”, comento Machado.