Alicia se lanza contra Carmona

El embarazo de Melenie Carmona no ha hecho que los padres de la cantante, Alicia Villarreal y Arturo Carmona se fumen la pipa de la paz, la “güerita consentida” llamó “chismoso” a su ex por dar a conocer que se convertiría en abuelo antes de que Melenie hiciera oficial la noticia como lo hizo hace unos días.

La relación entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona no es la mejor, por lo que la cantante, quien recientemente celebró su primer aniversario con su novio Cibad Hernández, le mandó un contundente mensaje a su ex por las declaraciones que dio sobre su madre.

Carmona reveló que Alicia no se habría pronunciado sobre el embarazo de Melenie porque su madre no se encontraba en su mejor estado de salud, algo que Alicia desmintió en redes, y de paso, descalificó que se hubiera adelantado al anuncio del embarazo de Melenie; le pidió además, que no hablara sobre asuntos de su familia.

“Por favor mantén los temas de mi familia fuera de tus redes y declaraciones. Mi madre está perfectamente bien y no es correcto que difundas información falsa sobre su salud, así como tampoco debiste adelantarte al anuncio del embarazo de nuestra hija. Te pido respeto y distancia con nuestros asuntos familiares”, expresó.

Declaraciones

En el aeropuerto, Alicia confesó que se siente muy contenta porque se convertirá en abuela, y compartió que ha dejado que su hija se tome su espacio, y nuevamente le tiró a Carmona por haberse adelantado a dar la noticia hace dos meses en una de sus presentaciones de Perfume de Gardenia.

“A veces se adelantan los que no deben, les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros, son irresponsables, son todo eso; esa noticia la tuvieron que haber dado ella y él, eso le pertenece a la pareja”, enfatizó.