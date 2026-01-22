Alicia Villarreal acude a la fiscalía

Alicia Villarreal regresó a la Fiscalía de Nuevo León como parte del proceso legal que inició contra su exesposo, Cruz Martínez, por el delito de presunta violencia familiar.

La cantante fue vista llegando a la Fiscalía Especializada en Feminicidios para, según reveló la prensa local, ratificar al abogado Gerardo Rincón como su nuevo representante en este litigio.

A su llegada, la intérprete de “¡Ay, papacito!” fue interceptada por varios medios de comunicación que ya la esperaban. Sin embargo, se negó a dar declaraciones y únicamente pidió que le permitieran pasar.

Horas más tarde, ya fuera del recinto, Villarreal se detuvo brevemente ante cámaras y micrófonos. Sin entrar en detalles sobre el caso, habló del momento que atraviesa. “Lo único que les puedo decir es que yo creo que no se vale las injusticias contra las mujeres. Yo he sido una víctima y ahorita no puedo hablar”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros, y entre lágrimas, reconoció que se trata de un proceso difícil y que apenas está comenzando.