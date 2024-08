La cantante Alicia Villarreal se pronunció públicamente luego de que se difundieran imágenes de su esposo, Cruz Martínez, en compañía de una mujer en un bar, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del exintegrante de Kumbia Kings.

En una entrevista para el programa De primera mano, Villarreal habló sobre su estado sentimental. Al ser consultada sobre una posible separación y cómo estaba manejando los rumores, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” expresó: “Estoy, ahorita, pues, con una noticia que me acabo de enterar, entonces, de repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas. Tengo muchos años en la industria y me ha pasado de repente que no sé cómo reaccionar”.

La famosa añadió que se tomará el tiempo necesario para abordar la situación con su esposo. “Entonces, yo me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar. Es una relación adulta. Somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas. Muchas cosas han sido ciertas, otras no han sido ciertas”, dijo.

Villarreal también mencionó que, aunque no le sorprenden este tipo de situaciones, se siente afectada por lo ocurrido. “A todas las mujeres nos duele cuando algo sentimos que está mal, ¿verdad? Porque tenemos una relación de mucho tiempo, una familia, unos hijos, pero también soy una mujer madura. Una mujer que ha vivido muchas cosas, una mujer que ha enfrentado tanto, que estoy lista para lo que tenga que suceder”, agregó.

Ante la pregunta sobre su experiencia en situaciones similares, Villarreal respondió: “Somos dos personas adultas que tenemos que llegar a un acuerdo y tener la mejor de las pláticas”. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el programa Sale el sol que, tras la entrevista con Villarreal, la artista le confesó su decisión de no perdonar a Cruz Martínez.

“Al terminar la entrevista me dijo ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Ya es definitivo que no hay vuelta atrás”, declaró Infante.