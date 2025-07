Alicia Villarreal no es dejada

La cantante lanzó esta advertencia en medio de su batalla con Cruz Martínez, a quien acusó de violencia doméstica: “Ya no me voy a dejar de nadie”. Al preguntarle qué piensa de que su ex, con quien está en proceso de divorcio, no se presentó en la corte en Monterrey a principios de julio y fue declarado prófugo de la justicia. “Estoy en medio de una situación legal que me impide dar una opinión”, declaró.

Villarreal dijo que continuará hasta las últimas consecuencias: “Yo tengo mucho qué decir”, pero la famosa ha guardado silencio para proteger a sus hijos. “Nunca he hablado las cosas como son, siempre estoy pensando en mis hijos, siempre he sido responsable, capaz, trabajadora” dijo, quien tiene dos hijos con Cruz Martínez y a su primogénita Melenie, de su matrimonio con Arturo Carmona. “Tenía ya que dar este paso y no quiero pensar para nada dar un revés; al contrario, he estado caminando despacio, pero quiero dar mis pasos firmes”, señaló.