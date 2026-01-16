Alimentos que aceleran la caída del cabello

Expertos han encontrado que la deficiencia nutricional tiene un impacto en la estructura y el crecimiento del cabello. Una de las principales consecuencias por ejemplo del perder peso o de un menor consumo de proteína es el efluvio telógeno agudo. En simples palabras, es una condición que ocasiona una gran caída del cabello anormal a la natural, tanto en hombres como mujeres. Esta deficiencia nutricional se ocasiona por la falta de nutrientes como son el hierro, el zinc, biotina y la vitamina D.

El problema radica en que, cuando se habla de deficiencias nutricionales, las personas suelen optar por suplementos que no siempre tendrán un efecto benéfico. Para evitar estos problemas se requiere una dieta balanceada con todos los nutrientes necesarios. Por ejemplo, se tienen estudios de que el té verde, las semillas de sésamo y los tomates cocidos o en jugo ayudan a inhibir la hormona responsable de la calvicie masculina: la dihidrotesterona (DHT). Ojo, con esto no queremos dar a entender que consumir un solo alimento impulse el crecimiento de cabello, lo importante es tener una buena dieta que nos ayude.

¿Que alimentos debes evitar?

Así como hay buenas dietas, ¿hay malas dietas?, ¿existen alimentos a evitar? Aquí la respuesta es un poco compleja. En primer lugar, una mala dieta no solo afecta al cabello, en general causa estragos en diferentes partes del cuerpo debido a la falta de los nutrientes necesarios. Por otra parte, en cuanto a los alimentos a evitar sólo hay un poco de evidencia que podemos revisar.

Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que el consumo en exceso de carbohidratos simples pueden causar inflamación que puede empeorar la pérdida de cabello. Estos carbohidratos son los que se encuentran en azúcares refinados, y pueden encontrarse en refrescos o en distintos tipos de comida rápida, cuyo consumo también ha estado vinculado a la pérdida de cabello.

Aunado a esto, los alimentos con exceso de azúcar pueden incrementar la producción de insulina, lo cual a su vez afecta a los vasos sanguíneos en el cuero cabelludo. Los hace más rígidos y frágiles, reduciendo la microcirculación; lo cual desencadena en un folículo asfixiado que no recibe oxígeno ni nutrientes. No queremos sonar alarmistas, pero inclusive esto puede afectar a hombres que no tienen predisposición a quedarse calvos.

También la comida frita y el exceso de carnes rojas, al ser ricos en grasas saturadas y trans, sobreestimulan las glándulas sebáceas. Al tener un exceso de sebo se debilita el anclaje de la raíz del cuero cabelludo. Además, el consumo elevado de carnes rojas procesadas afectan la fase de crecimiento del cabello. El cuerpo al estar en un estado de inflamación (niveles altos de Proteína C reactiva), prioriza su energía, abortando la etapa de crecimiento y pasando abruptamente a la fase de reposo y caída, por ende, cabello se desprende con mayor facilidad. Recordemos que para el cuerpo, el pelo es solo un lujo estético.

¿Beber en exceso influye?

Se ha encontrado que el alcohol puede causar pérdida del cabello. Muchos no serán fans de esta noticia, pero el pelo se ve afectado de tres formas diferentes con la bebida. La primera es que el alcohol acelera la expulsión de minerales antes de que el cuerpo los absorba, entre ellos está el zinc, el cual es básico para tener una cabellera fuerte. En segundo lugar está la deshidratación, el alcohol retira la humedad del pelo, teniendo una fibra con poca elasticidad. El tercer, y último aspecto, de nuevo son los picos de insulina de varias bebidas (como la cerveza y la coctelería) son altas en carbohidratos y azúcares, lo cual afecta el desarrollo del pelo.

¿Qué dieta seguir?

En conclusión, la recomendación en general es tener una dieta balanceada, consumir una buena cantidad proteína (la recomendada, o dependiendo de tu entrenamiento). Es importante no caer en las dietas en las que se eliminan varios grupos alimenticios. A largo plazo esto puede causar deficiencias nutricionales, lo cual causa problemas, no solo en el cabello, sino en la piel y en la salud en general. Una buena dieta y un estilo de vida saludable son suficientes para evitar una súbita pérdida de cabello.

Finalmente, si no estás genéticamente predispuesto a perder cabello y notas que se te está cayendo a grandes cantidades no dudes en consultar con un médico o un especialista en nutrición.