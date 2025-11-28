Aline Hernández va por sus abusadores

La conductora Aline Hernández anunció la producción de un documental titulado Callar no es opción, que busca exponer las experiencias vividas por ella y otras víctimas vinculadas al polémico caso Andrade-Trevi.

Durante una entrevista en las instalaciones de TV Azteca, mientras grababa para el programa Al extremo, Hernández habló de la importancia de dar voz no solo a su historia, sino a la de otras sobrevivientes. “Tenemos una historia que es digna de ser contada y que la gente tiene que escuchar hoy en día. No nada más mi historia, la historia de todas las víctimas y todas las chicas que estamos en esta”, afirmó.

El proyecto será colectivo e internacional y buscará incluir los testimonios de múltiples mujeres que vivieron hechos similares, con el fin de que la narración no dependa únicamente de una perspectiva individual. “Espero que muy pronto pueda llevarse esta historia realmente a ser conocida de la boca de todas nosotras, porque además de que es una historia muy fuerte, tiene un mensaje positivo a la juventud de hoy en día”, expresó.

Hernández también se refirió al precedente generado por el caso Sasha Sokol contra Luis de Llano. “Es maravilloso lo que Sasha logró crear: una nueva ley en donde hoy en día todos los jóvenes que fueron abusados, así hayan pasado 40 años, pueden denunciar a su agresor”, declaró.