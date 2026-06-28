Aline respalda a hija de Andrade

Aline Hernández respaldó públicamente a Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, al compartir las fotografías del exproductor que la joven difundió en redes sociales para exigirle que se entregue a la justicia.

La conductora retomó las imágenes en su cuenta oficial de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para que las difundan. “Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan, pero este ‘pdf’ y abusador así luce hoy, compartan y difundan para dar con él”, escribió.

En las imágenes, tomadas recientemente, se puede ver a Andrade con dos looks diferentes. En uno aparece con el cabello corto, completamente gris y un pequeño bigote; mientras que en la otra se le puede ver con una larga barba y el pelo despeinado.

Una nueva imagen

El nuevo look de Andrade comenzó a circular en las plataformas varias horas antes de la publicación de Aline; y es que su hija Antonia decidió filtrarlo con la intención de presionarlo y que enfrente las acusaciones que aún pesan en su contra.

Además, la joven se deslindó públicamente del apellido de su padre, le reiteró su nulo deseo de mantener comunicación con él y hasta aseguró haber recibido amenazas de su parte. En marzo de 2026, la justicia argentina reabrió una investigación contra Andrade por los delitos de trata de personas, esclavitud y explotación infantil. La denunciante fue Liliana Regueiro, quien formara parte del llamado clan Trevi-Andrade en los 90.

Además, tiene cuentas pendientes con las autoridades estadounidenses. En el condado de Los Ángeles existen varias demandas por cargos de abuso infantil, corrupción de menores y facilitación de agresores.

Incluso, Gloria Trevi lo contrademandó en California, acusándolo de haberla sometido a un control absoluto y abuso sádico durante su juventud. Hasta la fecha es poco lo que se sabe sobre la situación legal de Andrade, y es que el hecho de que nadie conozca su paradero ha complicado las notificaciones por parte de las autoridades.