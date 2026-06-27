Alistan comedia sobre masculinidad

Tras el éxito internacional que significó la cinta No nos moverán, que incluso logró una nominación al premio Platino, el realizador Pierre Saint Martin ya prepara una comedia negra acerca de un profesor. “Es el más inepto que existe, pero tiene que ayudar a una chica con abuso de género. Se trata de una crítica a la masculinidad que ya traía desde antes”, adelanta.

La película ya tiene guión y se encuentra en pláticas con productores para poder filmarla pronto con un elenco cuya identidad decidió guardar. “No queremos tardarnos tanto, por eso era entregar el guion en mayo y darle para hacerla”, agrega.

Película

No nos moverán, su ópera prima, mostraba a una mujer (Luisa Huertas) que perdió a su hermano la noche del 2 de octubre de 1968, cuando un mitin estudiantil fue atacado por el ejército. La historia toma energía cuando descubre que fue un militar el culpable del homicidio y entonces busca venganza.

En México puede verse en la plataforma de Mubi; en EE. UU., vía Hulu; en Francia por Canal Plus y en España en Filmin. A pregunta expresa, el cineasta considera un acierto la nueva Ley de Cinematografía y el Audiovisual que contempla para cada película mexicana una promoción obligatoria de dos semanas en salas, así como su permanencia en cartelera por dos semanas.

También que las plataformas streaming un apartado visible para las producciones locales. “Necesitamos siempre estar apoyando, cuidar el tiempo y fortalecer su exhibición. Hay muchas personas interesadas en ver cine mexicano, quizá no va tanto para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero si hay otros lugares a donde no llegan y esta ley pues robustece un poco eso”, opina.

Durante su paso por festivales No nos moverán ganó premios en certámenes como Guadalajara, Huelva (España), Tolouse y Cognag (Francia).