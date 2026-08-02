Alistan cuatro días de danza

La novena edición del Festival Internacional de la Danza. Danzatlán se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) en Texcoco. “Lo más importante del festival es ver que el objetivo principal de construir un puente entre la gente y la danza se ha cumplido. Año con año el interés del público por asistir ha crecido, se forman para entrar o alcanzar boletos desde temprano, vienen de lugares lejanos. Eso es lo que me impulsa a seguir”, son palabras de la bailarina Elisa Carrillo Cabrera en el comunicado oficial para anunciar este encuentro que organizan la fundación que lleva su nombre y la Secretaría de Cultura y Turismo del gobierno del Estado de México.

Programación

El festival arrancará con la charla “Pregúntale a Elisa”, en la cual la bailarina, que además dirige la John Cranko Schule en Stuttgart, Alemania, platicará con las infancias en el Auditorio Miguel León Portilla del CCMB.

Otra presentación fundamental es la Gala Elisa y Amigos 2026, el 15 de agosto. Participan: Tatiana Melnik y Motomi Kiyota del Ballet Nacional de Hungría; Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov del Royal Ballet de Londres; Marti Paixá del Stuttgart Ballet, y Braylon Browner. Carrillo interpretará “Transparente”, de Ronald Savkovic, así como el tercer acto de “Onegin” de John Cranko.

La compañía Academia de Danza del Bosque llevará a escena El lago de los cisnes, bajo la dirección de Blanca Estela Bautista. Además, los días 14 y 15 de agosto, ocho prestigiosos artistas de ballet ofrecerán una clase de calentamiento.

Para la clausura, Carrillo impartirá una clase masiva de ballet. La entrada a los eventos es libre.