Alistan el Festival Teatro entre Cuatro

Con obras provenientes de Puebla, Tabasco, Guadalajara y Chiapas llega la novena edición del Festival Teatro entre Cuatro a La Enseñanza Casa de la Ciudad, los días 6 y 7 de marzo en San Cristóbal de Las Casas.

El encuentro escénico organizado por Tequio Creación Colectiva, Barum Maya Teatro Ritual, Bengalaescena, Estudio 24 Espacio Cultural y Yuk Medicina en Movimiento propone una experiencia distinta a la del teatro convencional. “No se entra a una sola sala para ver una obra, sino que el público se desplaza. Cada boleto incluye cuatro piezas escénicas y, al llegar, las y los asistentes son asignados a un grupo acompañado por un guía. Juntos recorren distintos espacios del recinto para presenciar montajes breves —de entre 15 y 20 minutos— en un trayecto total de aproximadamente 80 minutos. La arquitectura dialoga con la escena y el espectador se vuelve parte activa del tránsito”, puntualizaron los organizadores.

Obras seleccionadas

De igual forma, detallaron que desde Puebla los estará acompañando el grupo teatral U Dance, que presentará la obra Casi ser, bajo la dirección de Mario Cárdenas y con la actuación de Fabiola Ixchel Guzmán. Asimismo, la compañía La Puerta Abierta participará con Jolgorio. En este unipersonal actúa Hugo de la Cruz, dirigido por Marihana Zárate.

La tercera compañía e Somnia MK y exhibirá la pieza de danza Ciclos del alma, en la que intervienen Nidia Yuleni Rivera, Rey Alexander Olan, Emanuel Hernández y Fernando Pineda.

Otras actividades

Agregaron que la programación se expandirá más allá de las funciones, pues se impartirán dos talleres, los días 4 y 5 de marzo.

El primero es “Pájaros que escriben”, impartido por Erick Santoyo. En este módulo se abordará la dramaturgia del deseo, el amor y la reconstrucción de vínculos.

En tanto, Nayelhy Montaño guiará el taller “Dónde el deseo respira”, un laboratorio de exploración vocal para mayores de 18 años, con o sin experiencia escénica.

Muestra

Además, en diálogo con esta edición, el festival presentará una exposición del maestro Rodolfo Disner, cuya obra Lesbosirenas (Lucha de mujeres), de 1992, perteneciente a la Colección Coneculta, funge como la imagen oficial del cartel 2026.

La mencionada muestra será inaugurada el 6 de marzo a las 4:30 p.m. y concluirá el 14 del mismo mes.