Alistan exposición inédita de Castellanos

La máquina de escribir, la pluma, los lentes, fotografías de su archivo personal, documentos de su puño y letra, mecanuscritos, cartas y los diarios de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, se mostrarán por vez primera en la exposición “Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito”, que se exhibirá en el Colegio de San Ildefonso a partir del 24 de abril y concluirá el 24 de agosto, y que se realiza en el marco del centenario de su nacimiento, que se conmemora el 24 de mayo próximo, así como en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

Esta exposición que por vez primera mostrará un centenar de objetos personales de la autora, es la actividad más importante del programa de la Fiesta del Libro y la Rosa 2025 que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas, bajo el título “Exilio, memorias y reencuentros”, que es organizado por Cultura UNAM y presentado con la presencia de Ricardo Guerra Castellanos, hijo de la escritora, ensayista y diplomática mexicana.

Revisión

“Un equipo de expertos revisaron, uno por uno, los documentos. Había algunas cartas de mi madre a su papá, a mi abuelo, un montón de documentos y para mí fue también un repaso muy padre, muy emocionante, muy emotivo por mi propia biografía, pero lo que me parece que más le va a interesar al visitante es como muchas de estas piezas se ligan, se vinculan, se conectan con algún texto de ella. Con algunas de las novelas, ‘Balún Canán’ concretamente, con ‘Ciudad Real’ o los cuentos sobre San Cristóbal, con muchos de sus artículos periodísticos recientemente rescatados por el Fondo de Cultura y con la adición del rescate también de ‘Cartas a Ricardo’, que fue algo muy muy bonito presentado por la UNAM el año pasado, en el cincuentenario de su muerte”, afirmó Ricardo Castellanos.

Fue él quien apuntó la convicción de que quiere que este archivo se mantenga junto y reunido y dejó entrever que le gustaría que se quede en la UNAM, pero que sin duda se quede en México: “Por el momento es solamente la exposición y posteriormente yo creo que habrá que encontrarle un buen hogar a este acervo y ahí tenemos que platicar porque hay varias opciones y varios candidatos, pero evidentemente es algo que debería estar unido y reunido de manera que pueda ser visto, revisado, exhibido”.

Guerra Castellanos reconoció que en ese archivo personal no hay más textos inéditos como fue el caso de Rito de iniciación, pero es un archivo que da mucho para ediciones, para libros, como una edición que está preparando la UNAM; “puede dar para distintos tipos de publicaciones o de exposiciones o de estudio. No creo que dé algo, tal vez algunas cartas, pero no siento que den como para una publicación, pero el experto evidentemente no soy yo”. Tampoco descarta encontrar algo entre los libros de la biblioteca.

Aseguró que sería fantástico que esta exposición pudiera recorrer distintas ciudades, distintas partes del país. “Creo que corresponde más bien a la UNAM, a San Ildefonso y a posibles interesados, manifestarse al respecto, pero sería fantástico”, señaló, y si acaso esta muestra será el principio de un homenaje nacional, afirmó, “tengo entendido que hay una serie de cosas planeadas en distintos ámbitos. La Secretaría de Cultura, el Gobierno Federal y el Inbal tienen muchas cosas en proceso de planeación ya muy avanzado. El gobierno del Estado de Chiapas también, la UNAM muchas cosas también, el Fondo de Cultura. Yo creo, pero eso no me compete a mí, yo creo que vamos a tener y espero que así sea, un año lleno de actividades”.

Sobre el legado que ha dejado a los feminismos la figura de Rosario Castellanos, afirmó que su madre empezó a independizarse en la vida y a escribir y a hacer vida propia, mucho antes de que existieran o se usaran comúnmente términos como el feminismo. “Cuando alguien se refiere a ella como feminista o no creo que estamos perdiendo el ‘missing the point’, nos estamos confundiendo pensando que es más importante la terminología que la actividad o que la vida. Yo creo que ella fue siempre una abogada de quienes estaban más marginados y excluidos, y aquí pienso en primer lugar en las mujeres, en segundo lugar en las comunidades indígenas y en tercer lugar, no en orden de importancia, en las mujeres indígenas. Y creo que esa fue parte de su lucha y de su pelea cotidiana sin, insisto, sin la etiqueta necesariamente, pero eso fue a lo que dedicó ella a muy buena parte de su vida y a romper también ahora ya se habla de techos de cristal. En ese entonces no existía ni siquiera el concepto. En ese entonces más bien se iban rompiendo ataduras”, abundó.

Por primera vez

En el marco de la muestra “Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito”, Rosa Beltrán y Julia Santibáñez aseguran que por primera vez se mostrarán al público en México y en el extranjero objetos, fotos y documentos que complementan tanto el costado familiar, personal y profesional de esta escritora. En el Colegio de San Ildefonso, el 22 de mayo, a las 19:00 horas, en el anfiteatro Simón Bolívar, se llevará a cabo la charla “Rosario en la memoria de Elena”, una conferencia a cargo de Elena Poniatowska sobre su relación como amiga, contemporánea, escritora y mujer con Rosario Castellanos.