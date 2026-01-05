Alistan festejos por natalicio de Mozart

Las salas de concierto y casas de ópera del mundo se aprestan para celebrar el 270 aniversario del nacimiento de una de las figuras cumbres de la música universal: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), que se cumple el 27 de enero.

Los festejos en su natal Austria comenzarán con la Semana de Mozart 2026, que se efectuará en Salzburgo del 22 de enero al primero de febrero. Con el lema “Lux æterna (luz eterna)” se rendirá homenaje a la inmortalidad de su música con más de 70 actividades, desde conciertos orquestales y de cámara hasta teatro de marionetas, proyecciones de películas y visitas guiadas.

El acto central será una nueva producción de la ópera La flauta mágica, dirigida por el mexicano Rolando Villazón. Además del aniversario mozartiano, el festival celebrará 70 años de existencia. Este encuentro es solo el punto de partida, ya que Salzburgo —tierra natal del compositor— se convertirá en estos 12 meses en un escenario para la cultura, la música y el arte en ocasión de ese aniversario.

El programa (disponible en el sitio www.salzburg.info/es/salzburgo/mozart) incluye conciertos exclusivos en salas históricas, exposiciones especiales e instalaciones artísticas en espacios públicos, además de visitas guiadas y experiencias culinarias.

Los festejos se extenderán a otras ciudades austriacas, como Viena, donde la Mozarthaus Vienna —la casa que habitó ese genial creador— acogerá múltiples conciertos, ciclos y charlas.

Fuera de Austria, la ciudad de Cádiz, España, se sumará de manera destacada a la celebración con la puesta en escena de tres de las óperas mozartianas: Las bodas de Fígaro (17 de enero), Così fan tutte (23 de mayo) y Don Giovanni (31 de octubre), así como con la interpretación del “Réquiem” (14 de marzo).

Hacia el bicentenario

Si bien el bicentenario luctuoso de Ludwig van Beethoven (1770-1827), otro de los colosos de la música occidental, se cumplirá en 2027, instituciones, agrupaciones y solistas musicales iniciarán su conmemoración este 2026.

En Viena, el Festival Musikverein 2026 anunció conciertos especiales que tendrán como eje temático el bastón de caminar del compositor alemán, un objeto personal que se convertirá en el hilo conductor del tributo.

Orquestas del mundo se unirán al preámbulo de ese aniversario. La Royal Albert Hall de Londres y la Sinfónica de Toronto, entre otras, programarán conciertos con sus obras más icónicas, como la “Novena sinfonía” y el “Concierto para piano n.º 5. Emperador”. Asimismo, instituciones como el Beethoven-Haus Bonn y festivales como el Beethovenfest Bonn desarrollarán todo el año programas relacionados con su legado.