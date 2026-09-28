Alistan Festival de Poesía Contemporánea

El próximo 30 de septiembre iniciará el XII Festival Mundial de Poesía Contemporánea en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, informó la maestra Chary Gumeta, coordinadora del encuentro literario.

La también escritora adelantó que este evento se realiza de manera independiente y que cuenta con el apoyo de patrocinadores y amigos del citado festival.

Expresó que para este año espera el arribo de poetas provenientes de países como Argelia, México, Angola, Canadá, Colombia, Egipto, Argentina, El Salvador, República Checa, Costa Rica, España, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Uruguay.

Ante ello adelantó que se llevará a cabo un programa de bienvenida para todas las y los poetas el día 30 de septiembre en el centro cultural El Carmen, esto gracias al apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta). “Mientras que la inauguración la tendremos el día 1 de octubre a las 10:00 AM en las instalaciones del Museo de Culturas Populares de Chiapas, ubicado en calle Diego de Mazariegos número 37, en el barrio La Merced, contando con la participación de poetas de los países ya citados”, compartió la poeta.

Dedicatoria

Añadió que la edición de este año se dedica al centenario del natalicio del poeta Jaime Sabines y se entregará por cuarta ocasión la medalla al mérito literario Óscar Oliva Ruiz al poeta mexicano Eduardo Casar González, a quien se le rendirá homenaje por su destacada trayectoria literaria. El evento tendrá lugar en la sala “Chamula” del hotel Misión Colonial, que se encuentra en Diego de Mazariegos, número 49 del barrio la merced, el día 03 de octubre a las 10:00 am.

Finalmente detalló que durante los días del festival se han organizado diversas mesas de lectura y exposiciones fotográficas, tanto en centros culturales como en escuelas públicas. Para conocer a detalle la programación, invitó a seguir de cerca la página del Festival Mundial de Poesía C. San Cristóbal.