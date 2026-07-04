Alistan gala de danza contemporánea

A partir de las 7 de la noche de este 4 de julio se dará a conocer el resultado de una intensa semana de creación, intercambio y exploración escénica, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

La mencionada actividad forma parte del MXM Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, que se llevó a cabo del 28 de junio al 5 de julio en diversas sedes de Tuxtla Gutiérrez.

Dentro de la programación el público podrá ver piezas interpretadas por reconocidos bailarines de talla internacional como Yui Ugai, de Japón, con “Silent roots loud dreams”, además de Samantha Narváez, Víctor Loaiza y Falciony Patiño.

Los organizadores destacaron que los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, en Casa Conejo o comunicándose por Whatsapp al +529615799809.

Aliados

Los organizadores de MXM Encuentro Internacional de Danza Contemporánea detallaron que durante las cuatro emisiones del evento impulsado por el bailarín Alexander Herrera se ha tenido la oportunidad de trabajar con cerca de 120 creadores escénicos que han compartido sus conocimientos y han nutrido el crecimiento de los participantes.

Detallaron que para este año se cuenta con la presencia de Yui Ugai, quien visita el país azteca desde Japón y está interesada en compartir su experiencia a través de la tradición japonesa e investigar cómo el movimiento puede expresar emociones.

Puntualizaron que no solo se trata de un espacio de movimiento sino que también es un lugar para tejer redes y tener posibilidades de impulsar a los jóvenes creadores. Asimismo, destacaron que este evento abre puertas y vincula diferentes horizontes que probablemente no hubieran podido converger.

Finalmente, Alexander Herrera dijo que el encuentro nació con la finalidad de compartir los conocimientos adquiridos en otras latitudes. Añadió que la actividad surgió en el año 2022, pero fue en 2023 cuando la necesidad de compartir fue aumentando.