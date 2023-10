Alistan la edición 41 en Chapultepec

El programa de actividades de la Filij incluye cerca de cien presentaciones de diversos autores.

El Fondo de Cultura Económica cerrará el 2023 con una serie de eventos, entre los que se encuentra la 41 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij) que se realizará del 10 al 20 de noviembre en el Bosque de Chapultepec, con un presupuesto de 13 millones de pesos, la participación de 68 expositores y un único invitado del extranjero: Taro Gomi; así como actividades de fomento a la lectura en 20 estados y en nueve de sus subsidiarias internacionales.

Al presentar el programa de la Filij, que incluye cerca de cien presentaciones editoriales de autores como Elena Poniatowska, Juan Gedovius, Francisco Hinojosa, Juan Villoro y Jaime Alfonso Sandoval; además de cien actividades artísticas, 36 charlas, 12 mesas temáticas y más de 80 actividades de ciencia y tecnología en las que participarán divulgadores como Julieta Fierro, Pepe Gordon y Wilder Chicana, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aseguró que no fallaron en el proyecto que se impusieron a su llegada: hacer no una Filij, sino varias Filij en el país, aunque no se llamen Filij.

“Cumple con la parte de estar en ferias que sin recursos de apoyo que el Fondo puede generar; son ferias muy pequeñas y con poca capacidad de autodifusión zonal, regional, entonces nuestra misión es vas aportando, ¿qué puedes aportar?, puedes aportar librerías, novedades, autores y, sobre todo, cada vez más lo que podemos aportar es la movilización de los clubs y las salas de lectura”, dijo Taibo II, y señaló que algunas son ferias con eje infantil y juvenil, otras son muy comunitarias, otras son basadas en el interés que tienen de llegar a adolescentes, “pero vamos a llegar al fin de año participando como en 80 ferias de libros”.

El director del Fondo también habló del presupuesto para 2024, que reconoció “está ahorita en nada”. Dijo que “hay una negociación en ciernes, muy complicada, que si lo observas atentamente es el presupuesto para el gasto de enero a julio, luego viene el interregno y luego la siguiente parte del presupuesto con otra presidencia. Entonces tenemos que conversar con las partes y todavía no se da el momento”. Sobre todo porque será el primer presupuesto integral: FCE-DGP-Educal.

“El problema es que tal como viene la cosa, esperemos que esto sea claro, ya tenemos que incorporar la DGP, eso de hecho ya está, y ahora hay que incorporar la manera cómo se inicia el proceso de unificación de Educal que no es de un solo golpe sino de dos. Hablamos en enero”, afirmó el funcionario.

Ante 2024 y los 90 años del FCE, señaló que no le preocupan los 90 como fecha, le preocupa hasta el último día de 2023 abrir librerías, regala libros, hacer operaciones por todos lados. Tampoco le preocupa la continuidad, si pudiera quedarse otros seis años en el Fondo o irse a una secretaría, pues dependerá de lo que digan sus médicos y de que tan traqueteado esté él.