El próximo 2 de diciembre sonarán los éxitos de Michael Jackson en el Auditorio Nacional y, para ello, será necesario el talento de más de cien músicos y siete cantantes, ya que se trata de un concierto sinfónico que mostrará al público un panorama completo sobre el legado del “rey del pop”.

“La música de Michael Jackson siempre estuvo muy cerca de lo sinfónico; ya en sus arreglos originales podemos encontrar tonos sinfónicos. De hecho, la idea vino de ahí”, considera el director de este acto, Rodrigo Macías.

Dijo que lo único que este espectáculo hace es “germinar esa semilla que ya existía con la perspectiva propia de los que estamos implicados”. Por ello es que Michael Jackson Sinfónico busca proponer un tributo al artista y no reinterpretar prácticamente desde cero. “Michael fue un artista único e irrepetible y jamás apostaremos por tratar de imitarlo, porque no es lo que le compete a nuestra profesión, no sabemos hacer ‘moonwalk’ (paso de baile), pero sí sabemos hacer música y mostrarla al público”, sentenció el director.

Hasta el momento, la única fecha programada para Michael Jackson Sinfónico es el 2 de diciembre en el Auditorio Nacional. La venta de boletos va bien, por lo que Macías dijo que es posible que haya alguna presentación extra.