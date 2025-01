Alistan nueva edición de Zona Maco

El evento se realizará del 5 al 9 de febrero. Cortesía

Obras de artistas como Wilfredo Lam, Diego Rivera, Ana Gallardo y Leonora Carrington, son algunas de las que estarán presentes en la edición número 21 de la feria de arte Zona Maco. “Es una de las ediciones más internacionales de todas”, afirmó en conferencia de prensa Direlia Lazo, directora creativa de la feria.

En este encuentro con la prensa, los curadores de las secciones del evento compartieron más detalles sobre lo que se exhibirá en el Centro Citibanamex (avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo Hipódromo de las Américas).

Esteban King, curador encargado de la sección de arte moderno, detalló que participarán 12 galerías, principalmente de México, pero también estarán presentes algunas de Estados Unidos y Colombia. “La sección de arte moderno es una invitación a ver piezas emblemáticas del siglo XX, pero también ver cómo estas piezas nos interpelan”, declaró King.

El arte latinoamericano dominará en esta sección, pero también aseguran abundarán piezas de artistas del movimiento surrealista, con motivo de su centenario, celebrado el año pasado. “Destaca una gran variedad de piezas de mujeres relacionadas al movimiento, en especial de Leonora Carrington”, agregó.

En Zona Maco Ejes, a cargo de Bernardo Mosqueira, curador en jefe del Institute for Studies on Latin American Art, explicó que el tema de la sección es la libertad, su objeto de investigación. “Creo que es urgente. Como decía Paul Valéry, la libertad es una de esas palabras que tienen más valor que significado, que pregunta, en vez de contestar; es una palabra que deja marca en la teología, metafísica, moral y política; es una palabra útil en controversias, dialéctica y oratoria. Entonces es una palabra que ha sido usada en discursos tanto por Mahatma Gandhi como Donald Trump, por el Ku Kux Klan y los Pantera Negras, por eso es importante discutirla”, detalló.

Mosquera señaló que en la sección participarán 37 galerías, con 70 artistas de más de 25 países que manejan medios y estrategias variadas, algunos trabajan temas más políticos o filosóficos y otros abordan más la relación de la libertad y el arte.

En Zona Maco Sur, curada por Manuela Moscoso (directora del Center for Art Research and Alliances), destacan los temas de la memoria, la identidad y las tensiones culturales. “Este año lo que quiero subrayar son las prácticas que cuestionan las narrativas dominantes y celebran la diversidad. La sección no quiere crear ideas cerradas, sino lo que es la producción en geografías como las nuestras”, dijo Moscoso.

Zona Maco, que se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero, albergará también secciones dedicadas al diseño, fotografía y antigüedades.