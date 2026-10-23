Alistan nueva edición del “Filotzompantli”

Para el 31 de octubre, el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria en Chiapa de Corzo alista una serie de actividades artísticas para conmemorar el Día de Muertos, por lo que hizo extensa la invitación a toda la comunidad chiapaneca para ser parte de este encuentro cultural.

Bajo el nombre de “Filotzompantli”, la jornada, que iniciará a partir de las 18:00 horas, comprende una exposición colectiva, una muestra de cortometrajes, palomitas, además de concursos y premios.

Participantes

Uno de los creadores asiduos a estas jornadas es el tuxtleco Fernando HJ, quien por segunda ocasión forma parte de la actividad celebrada en Chiapa de Corzo.

Indicó que la dinámica consiste en intervenir un cráneo previamente entregado por el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria para que cada artista cree su propuesta con base a su lenguaje artístico. “Aquí cada quien va a manejar su propia temática en una misma base, que para esta ocasión es el cráneo, los cuales serán colocados en las paredes del espacio creado por Jorge Zamorano”, detalló.

Acerca de lo que representa su pieza, dijo que aborda el Día de Muertos, ya que es un tema que tiene mucho arraigo para los mexicanos. En ese sentido, afirma que es muy importante plasmar la temática de la muerte a través del diálogo artístico, ya que cada estado vive de manera diferente esta tradición.

Asimismo, resaltó la importancia de los espacios independientes que brindan la oportunidad de dar a conocer la producción de los creadores locales, ya que exponer en espacios culturales del gobierno es muy difícil debido a los trámites que hay que hacer.

Fernando HJ curso estudios en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y en Bellas Artes en la Ciudad de México. Entre sus exposiciones colectivas se encuentran las dedicadas a la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo y el Mundial de Futbol, presentadas en el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria.