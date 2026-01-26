Alistan precuela de Legalmente rubia

Legalmente rubia, una de las chick-flicks más icónicas de la década de los 2000, está por celebrar su 25º aniversario con el lanzamiento de Elle, una serie que explora el pasado de la protagonista.

Anteriormente, el filme fue protagonizado por Reese Witherspoon, quien dio vida a Elle Woods, una típica joven rubia de California con una vida aparentemente perfecta que ingresó a la Escuela de Leyes de Harvard para perseguir el amor de su exnovio. El personaje regresará con nuevas aventuras, previas a la experiencia universitaria que cambió su vida.

En la nueva serie que será transmitida a través de Amazon Prime Video, Elle Woods será interpretada por Lexi Minetree, actriz que fue elegida por la propia Reese y el equipo de producción.

La trama

Elle estará situada en los años 90, durante la etapa en la escuela secundaria, donde las problemáticas adolescentes forjarán el carácter del personaje que demostró que la inteligencia de las mujeres no debe ser subestimada.

Por medio de redes sociales la plataforma de streaming confirmó la fecha de estreno de esta precuela, para el próximo 1 de julio. Aunado a esto, una de las noticias que destacó junto con su fecha de lanzamiento, fue que el éxito de esta producción está respaldado, pues actualmente las filmaciones de la segunda temporada de Elle ya se están realizando.