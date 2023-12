Uno de los grandes clásicos musicales de la época navideña es “All I want for Christmas is you”, interpretado originalmente por Mariah Carey, pero que ha sido versionado por distintos artistas.

Algunos de ellos han sido Ariana Grande, Michael Bublé, e incluso grupos como Sweet California, pero hay una tendencia hoy día que es la de la inteligencia artificial que aparentemente ha revivido la voz de Freddie Mercury para ser protagonista del tema.

La canción ha comenzado a circular por las redes sociales fascinando al público que ha comenzado a reproducirla, compartirla y llenar de reacciones positivas el audio con la voz del cantante africano que marcó una época junto al grupo Queen.

Comentarios como “Es hermoso”, y “Gracias a la IA por permitirnos darnos una idea de cómo hubiera sido”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación. Si bien en este video los internautas no dieron pie a la discusión respecto a si la Inteligencia Artificial es buena o mala, ya que imita las voces de grandes artistas es una tecnología que ha dado mucho de qué hablar en otros momentos.

Principalmente cuando un usuario de Tiktok y Spotify llamado Flow GPT, creo canciones con la voz de Bad Bunny que rechazó el uso de esta tecnología e incluso descalificó a los usuarios que la habían disfrutado.

Lo que es cierto es que es una tecnología que aún no tiene un control establecido en ninguna industria, un claro ejemplo es Hollywood donde incluso los escritores y actores decidieron hacer una huelga hasta por la regularización de esta tecnología.