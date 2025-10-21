Allison Mack hablará de NXIVM

La actriz Allison Mack era recordada por el público como la tímida Chloe Sullivan, amiga de Clark Kent (Tom Welling) en la serie Smallville; sin embargo, esa imagen cambió en 2021, cuando fue condenada a tres años de prisión por participar en el caso NXIVM.

Mack fue una de las principales reclutadoras de la secta, que se hacía pasar por una organización de autoayuda, pero que en realidad funcionaba como una red de tráfico sexual y crimen organizado liderada por Keith Raniere.

Próximamente Allison Mack estrenará el podcast Allison After NXIVM, presentado por Natalie Robehmed, donde relatará sus vivencias junto a Raniere y cómo fue que cayó en este terrible escándalo.

Este se estrenará el 10 de noviembre a través de plataformas de streaming de audio como: CBC Listen, Apple Podcasts y Spotify

Nueva vida

En julio del 2023, tras casi dos años de su sentencia, la actriz fue liberada de manera anticipada por su cooperación con las autoridades, y ahora regresará a los medios para compartir su pasado más oscuro.

Como parte de la pena, Allison también tuvo que pagar una multa de 20 mil dólares y publicó una carta en la que se disculpaba por sus actos además de asumir parte de la responsabilidad por el daño causado a las mujeres que fueron abusadas. “Les mentí una y otra vez para proteger la ilusión en la que estaba tan firmemente convencida”, escribió en el texto.

Keith Raniere, el fundador y líder de NXIV, actualmente está cumpliendo una sentencia de 120 años de prisión tras ser declarado culpable de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, crimen organizado, conspiración de crimen organizado, conspiración de fraude electrónico y conspiración de trabajo forzado.

Tras salir de prisión en 2023, gracias a su buen comportamiento, Allison Mack se casó con un hombre llamado Frank en una ceremonia íntima en Los Ángeles en junio de 2025, según informaron medios como TMZ.