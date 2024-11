La actriz Alma Cero es un rostro recurrente dentro de la comedia familiar, sin embargo, ahora sacó su lado más irónico a través del humor negro, hecho que le avivó su reto actoral en la obra Lavar, peinar y enterrar.

En la representación, se cuenta la historia de una estilista, dueña de un salón de belleza y su ayudante, un exótico peluquero, pero cuando están a punto de cerrar el salón, son presas inesperadamente de un atípico secuestro por parte de dos sujetos, pero lo que no saben son los espeluznantes secretos que ella guarda en el sótano. “Hoy se habla mucho del humor negro y lo dañino que puede ser a otras personas. En la obra hablamos de personajes, no atacamos a nadie y no hacemos apología del delito”, dijo Alma.

Y en lo actoral, dijo, para ella fue un deleite, porque no rechaza la comedia familiar, donde se desarrolló, como en la serie María de Todos los Ángeles, aunque “también fue un reto con un personaje que no es el principal, lleva el pivote de la trama para llegar a un fin”. Además, lo que es seguro, enfatizó Cero, es que el público no parará de reír con la “villana circunstancial” a la cual le tocó dar vida.

De esta forma, reiteró, el protagonista es la obra y es la forma de llevar buen teatro y “probarme con personajes, con uno que me quedó al dedillo, con ese humor negro que nos gusta a los mexicanos”.